Калининград, 14 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Калининградской области военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации, проходят курс по тактике скрытого перемещения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Пресс-служба Балтфлота Четвероногий друг на служба Балтфлота

Кроме того, отмечается, что военнослужащие учатся вести визуальную и техническую разведки, организовывать засады, минировать пути.

Также их учат ориентироваться на местности, организовывать и оборудовать огневые позиции в различных условиях учебно-боевой обстановки.