Москва, 14 ноября 2022, 13:53 — REGNUM Более 120 боевиков ВСУ уничтожены на купянском направлении после попыток атаковать позиции ВС России. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 ноября журналистам.

Специальная военная операция
Специальная военная операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что две ротные тактические группы ВСУ безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Куземовка в ЛНР. Они потеряли более 120 военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей.

«В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу», — заявил Конашенков.

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