Москва, , 13:53 — REGNUM Более 120 боевиков ВСУ уничтожены на купянском направлении после попыток атаковать позиции ВС России. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 ноября журналистам.

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что две ротные тактические группы ВСУ безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Куземовка в ЛНР. Они потеряли более 120 военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей.

«В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу», — заявил Конашенков.

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