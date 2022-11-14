Москва, 14 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Исключение России из G20 невозможно, а любые призывы на эту тему являются «политическими упражнениями». Об этом 14 ноября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Это невозможно. Это такие политические упражнения на тему, но не более того. «Двадцатка» значительно шире, чем западные партнеры», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Зеленский призвал исключить РФ из G20.