Уфа, 14 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. 1300 новогодних городков намерены оборудовать в преддверии новогодних праздников в муниципальных образованиях Башкирии. Об этом 14 ноября заявил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в региональном правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM В новогоднем городке были залиты две горки

Он также сообщил, что в республике появятся ледовые катки, лыжные базы, горки и тюбинговые трассы, на праздничных площадках установят свыше двух тысяч арт-объектов.

«По всей республике будет обустроено 220 тысяч метров световой праздничной иллюминации. В этом году в период новогодних каникул запланировано провести порядка 450 мероприятий для детей и взрослых с охватом около 150 тысяч зрителей. В том числе планируется более 20 благотворительных представлений для девяти тысяч членов семей мобилизованных, добровольцев и участников специальной военной операции», — приводит пресс-служба его слова.

По словам исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирины Головановой, в Уфе построят 232 новогодних городка, установят 169 елок.

«Новшеством этого года в Уфе станет устройство резиденции Деда Мороза, с установкой праздничной ели», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в Башкирии обеспечиваются новогодними подарками дети до 14 лет включительно из семей, имеющих пять и более детей до 18 лет. В 2022 году предусмотрено приобретение 17,5 тысяч подарков на сумму около шести миллионов рублей.

«В дни проведения новогодних праздников повышенное внимание необходимо уделять «особенным» категориям наших граждан. Это, прежде всего, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Заботой нужно окружить и маленьких гостей нашей республики из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отдельных территорий [б. УССР]. Также важно уделить внимание детям наших мобилизованных и бойцов добровольческих батальонов», — поручил Назаров.

Читайте также: Глава Башкирии запретил на Новый год устраивать шумные гуляния