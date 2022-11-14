Париж, , 13:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со взрывом в центре Стамбула 13 ноября. Об этом глава французского государства написал в социальной сети Twitter.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом символический для нашей нации день, когда мы чтим память погибших 13 ноября 2015 года, народ Турции подвергся нападению в самом сердце Стамбула. Наше послание турецкому народу: мы разделяем вашу боль. Сожалею об утрате. Мы с вами в борьбе с терроризмом», — написал президент Франции в социальной сети.

Взрыв прогремел на улице Стамбула 13 ноября. В результате инцидента погибли шесть человек, еще более 80 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи со взрывом на туристической улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября выразила глава МИД Франции.

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