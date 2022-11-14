Чебоксары, , 13:37 — REGNUM Россия на территории [б. УССР] борется с фашизмом «в его мировом проявлении», и эта идеология «подпитывается финансово» коллективным Западом. Россия не только отстаивает право жить в суверенной самостоятельной стране, но и защищает большое количество государств, которые «не могут занять такую же позицию», тем самым внося «фундаментальный вклад в формирование нового миропорядка». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил в прямом эфире глава Чувашии Олег Николаев.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Говоря о частичной мобилизации и поддержке призванных в Вооружённые силы России, руководитель республики «не смог пройти мимо» целей специальной военной операции и миссии страны.

«Все решения президента исходили от той ситуации, которая сложилась на территории бывшей [УССР]. Здесь ещё раз всем хотел бы напомнить о том, что мы боремся […] с фашизмом в его мировом проявлении. В данном случае, к сожалению, на территории [б. УССР] скопились люди всего мира, которые являются носителями фашистской идеологии. Они подпитываются финансово и организовываются Соединёнными Штатами Америки и так называемым коллективным Западом. Это очень мощная сила, которая, в том числе, организована как-то военный блок НАТО», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что поставленная президентом задача денацификации «несёт очень глобальный характер»:

«Во-первых, мы на данных подступах защищаем наши семьи, наши традиции, наше право в будущем жить так, как мы хотим в суверенной самостоятельной стране. Но при этом мы с вами являемся и защитниками большого количества государств, которые в силу определённых обстоятельств не могут занять такую же позицию, как Российская Федерация. И тем самым делаем фундаментальный вклад в формирование нового миропорядка, который уже будет строиться не под диктовку Соединённых Штатов Америки как гегемона мирового порядка, а будет основываться на взаимном уважении, выстраивании партнёрских отношений и естественно, возможности каждого народа, каждого государства реализовывать свои права, основываясь на своих традиционных ценностях».

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса от фашистского киевского режима. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года присягу дали более 100 новых учащихся Чувашского кадетского корпуса ПФО, посвятив себя служению Родине и защите многовековых традиций.

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