Чебоксары, 14 ноября 2022, 13:37 — REGNUM Россия на территории [б. УССР] борется с фашизмом «в его мировом проявлении», и эта идеология «подпитывается финансово» коллективным Западом. Россия не только отстаивает право жить в суверенной самостоятельной стране, но и защищает большое количество государств, которые «не могут занять такую же позицию», тем самым внося «фундаментальный вклад в формирование нового миропорядка». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября заявил в прямом эфире глава Чувашии Олег Николаев.
Говоря о частичной мобилизации и поддержке призванных в Вооружённые силы России, руководитель республики «не смог пройти мимо» целей специальной военной операции и миссии страны.
Глава Чувашии подчеркнул, что поставленная президентом задача денацификации «несёт очень глобальный характер»:
Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса от фашистского киевского режима. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года присягу дали более 100 новых учащихся Чувашского кадетского корпуса ПФО, посвятив себя служению Родине и защите многовековых традиций.
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