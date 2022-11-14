Бишкек, , 13:37 — REGNUM Государственный долг Киргизии достиг $5 млрд 217,9 млн (314 млрд 211 млн рублей). Об этом сообщает Министерство финансов республики сегодня, 14 ноября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из них большая часть приходится на внешний долг страны — свыше $4 млрд 162,6 млн (250 млрд 663 млн рублей) или 79,8% от общей суммы госдолга. А на внутренний — около $1 млрд 55,3 млн (63 млрд 548 млн рублей) или 20,2% госдолга.

За десять месяцев 2022 года из бюджета Киргизии выделили свыше 28 млрд 854 млн сомов (20 млрд рублей 808 млн рублей) на обслуживание государственного долга.

В том числе на выплаты по внешнему долгу — 19 млрд 511,1 млн сомов (14 млрд 70 млн рублей), а по внутреннему — более 9 млрд 343 млн сомов (6 млрд 738 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что пик выплат по внешнему долгу Киргизии будет приходиться на 2023 год. При этом половину из них республика должна будет направить на обслуживание долговых обязательств перед Экспортно-импортным банком Китая.

Отметим, ранее премьер-министр Акылбек Жапаров заявил о том, что если республика не сможет вовремя делать выплаты по долгу перед «Эксимбанком», то Китай заберёт себе ряд стратегических объектов Киргизии.