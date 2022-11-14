Белгород, , 13:36 — REGNUM Освободить от уплаты налогов на землю и имущество планируют участников СВО в Белгороде. Об этом 14 ноября в социальных сетях сообщил и. о. мэра Валентин Демидов.

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С инициативой обратились депутаты городского совета. Администрация Белгорода поддержала это решение и учла расходы при формировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годы.

«От уплаты налогов на землю и имущество освободят граждан, принимающих участие в СВО по контракту, и граждан, призванных на военную службу по мобилизации», — уточнил Валентин Демидов.

Депутаты рассмотрят проекты решений на очередной сессии. В случае принятия, поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.