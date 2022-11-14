Берн, 14 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Швейцария не планирует поставок оружия Киеву, сообщил президент страны Иньяцио Кассис.

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«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на [территории б. УССР], ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире», — приводит его слова РИА Новости.

Кассис напомнил, что во время Первой и Второй мировых войн Швейцария также не занималась экспортом вооружения.

По словам президента, Швейцария находится под давлением, но остаётся на пути нейтралитета.