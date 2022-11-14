Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга предлагают быстрее решать вопросы по установке мемориальных досок ушедшим из жизни выдающимся людям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этой инициативе 14 ноября сообщили в пресс-службе партии.

Депутат от «Справедливой России» Марина Шишкина Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующий законопроект о сокращении сроков принятия решений внесли в парламент. Согласно документу, посмертный срок, по истечении которого может быть принято решение об установке памятной доски, предлагают сократить с 30-ти до пяти лет со дня смерти деятеля, память которого предлагают увековечить. Если же доску собираются установить в исторической части города, то сроки предложено сократить с 30 до 25 лет с момента, когда произошло историческое событие, которое заслуживает увековечивания.

«В центре почти каждое здание связано с исторической личностью или событием, и в нашем законопроекте учтена необходимость уберечь дома-памятники в охранной зоне от перегрузки мемориальными досками. Отдельно подчеркну: память о почетных гражданах будет увековечиваться не автоматически по факту смерти, а в общем порядке принятия решений об установке мемориальных досок», — заявила руководитель фракции СРЗП, вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина.

Напомним, что ранее депутаты ЗакСа поддержали решение о размещении мемориальной доски лингвисту Юрию Кнорозову. Доска появится на фасаде Кунсткамеры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге одобрили размещение памятной доски лингвисту Кнорозову