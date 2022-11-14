Симферополь, 14 ноября 2022, 13:34 — REGNUM Перечень мер по обеспечению безопасности граждан и объектов инфраструктуры пересмотрят в Республике Крым, сообщил 14 ноября в телеграм-канале спикер Государственного совета региона Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что отход российских военных из Херсона, на левый берег Днепра, в том числе означает и приближение линии соприкосновения к Крыму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константинов назвал решение об отводе российских войск из Херсона военным, а не политическим решением, результаты которого возможно будет оценить только спустя время.
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