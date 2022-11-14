Симферополь, 14 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Перечень мер по обеспечению безопасности граждан и объектов инфраструктуры пересмотрят в Республике Крым, сообщил 14 ноября в телеграм-канале спикер Государственного совета региона Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

Он подчеркнул, что отход российских военных из Херсона, на левый берег Днепра, в том числе означает и приближение линии соприкосновения к Крыму.

«Это заставляет нас ещё раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры. В основном это дело военных, но мы должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность», — написал Константинов. Он также подчеркнул, что все «диванные разглагольствования» о договорённостях должны пресекаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константинов назвал решение об отводе российских войск из Херсона военным, а не политическим решением, результаты которого возможно будет оценить только спустя время.