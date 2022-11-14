Кишинёв, 14 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Молдавии суд приговорил к 3,5 годам тюремного заключения молдавского гражданина за службу в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба генпрокуратуры Молдавии.

Суд

«34-летний мужчина из Стрэшенского района на основании показаний, собранных сотрудниками Службы разведки и безопасности, был задержан по возвращении в страну на погранпереходе Скулень и подвергнут следствию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина признал, что принимал участие в защите Донбасса от карателей ВСУ. Суд объявил его виновным в «наёмничестве».

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что нужно лишать гражданства всех молдавских граждан, участвующих в спецоперации по денацификации территории б. УССР. Формально Молдавия является нейтральной страной, но в республике не было случаев преследования за участие в карательных батальонах ВСУ.