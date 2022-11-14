Дальнегорск, Приморский край, , 13:48 — REGNUM В Дальнегорске произошло столкновение автомобилей Toyota Crown и Nissan Serena. В результате ДТП два человека погибли, один с травмами в больнице. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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Водитель автомобиля Toyota Crown, 22-летний местный житель, без водительских прав (не проходил обучение), потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Serena.

В результате ДТП погибли пассажир Toyota Crown, 21-летний парень и водитель Nissan Serena 49 лет.

Виновник автоаварии госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии рано утром 14 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения погиб один человек, ещё четверо с травмами попали в больницу.