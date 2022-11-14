Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Муринском парке на севере Санкт-Петербурга создадут патриотическое общественное пространство, сообщила 14 ноября заместитель председателя городского комитета по благоустройству Лариса Канунникова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Муринский парк в Петербурге

Напомним, Муринский парк располагается в Калининском районе Санкт-Петербурга и разделен на три части между Гражданским проспектом и проспектом Культуры в пойме Муринского ручья.

Патриотическое пространство планируют создать в восточной части парка, в границах Гражданского, Луначарского, Северного проспектов и улицы Руставели. Здесь в 2018 году обустроили лыже-роллерную трассу, однако участок вдоль Муринского ручья, где сохранились оборонительные сооружения времен Великой Отечественной войны — окопы и рвы на углу Северного проспекта и улицы Руставели — оставили нетронутым.

«Проект благоустройства Муринского парка будет проходить в рамках конкурса «Ресурс периферии», — уточнила чиновница, добавив, что реализация проекта запланирована на три года, с 2023 по 2025 годы.

Добавим, что в 2023 году благоустройство затронет границы участка второй очереди, расположенной в районе Гражданского, Луначарского, Светлановского и Северного проспектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что местным жителям удалось отстоять участок Муринского парка у Северного проспекта от застройки спортивным комплексом.