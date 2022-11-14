Донецк, 14 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены главные часы города, сообщили 14 ноября в пресс-службе «Почты Донбасса».

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«У нас много обстрелов, повреждения получило и само здание, и главные часы города. Повреждено защитное стекло и часовой механизм», — сообщили в пресс-службе.

Во избежание повторного повреждения было принято решение их закрыть, добавили там.