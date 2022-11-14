Москва, 14 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в проект федерального бюджета РФ на 2023–2025 год, увеличивающая объем средств, которые планируется направить на транспортную инфраструктуру в российских селах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Onf.ru Отремонтированная сельская дорога у деревни Мостовка

«Это субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. Также ставился вопрос, что у нас на сельские дороги несколько лет не менялся объем средств. Вот было принято решение в рамках распределения средств дорожного фонда увеличить объемы», — сказала в ходе заседания замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.

Напомним, ранее вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о поправках к проекту главного финансового документа страны, которые предусматривают выделение дополнительных средств на программу комплексного развития сельских территорий.