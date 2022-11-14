Петропавловск-Камчатский, , 13:29 — REGNUM Мобилизованные с Камчатки и добровольцы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса проходят боевое слаживание в Чите. С военнослужащими встретилась прибывшая в Забайкалье делегация Камчатки, сообщили в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

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Члены делегации встретились с руководством воинской части и обсудили вопросы от мобилизованных. Также представители Камчатки пообщались с военнослужащими, которые, помимо прочего, задавали вопросы медицинского обслуживания. Все они получили единовременную выплату в сумме 150 тыс. рублей.

Руководитель администрации губернатора Камчатки Сергей Меркулов, по итогам поездки заверил, что боевая подготовка с мобилизованными в Чите ведётся интенсивно и системно.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка поставит в зону проведения специальной военной операции партию тепловизоров, предназначенную для бойцов из региона. Власти отследят, чтобы вся направляемая в Донбасс помощь доходила до военнослужащих.