Джакарта, , 13:28 — REGNUM Соединенные Штаты и Китай должны показать миру, что они способны преодолеть разногласия. Об этом 14 ноября перед началом очных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходят в преддверии саммита G20 на индонезийском острове Бали, заявил президент США Джозеф Байден.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Белого дома рассчитывает в ходе переговоров обсудить различные проблемные вопросы.

«Я надеюсь, что в ближайшие часы мы обсудим вместе различные вызовы. Я думаю, что мир ждет от нас, что мы будем способны работать вместе. И США готовы именно к этому, работать с вами, если вы этого желаете», ― цитирует ТАСС американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники США заявили, что президент Соединённых Штатов Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение связей между двумя странами. По данным Bloomberg, американский лидер понимает, что американо-китайские отношения «во многих аспектах являются наиболее важными для США».

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