14 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 18:48 — REGNUM Сторонники Республиканской партии США разошлись во мнениях о том, оказала ли поддержка экс-президента страны Дональда Трампа негативное влияние на промежуточные выборы в Конгресс, результаты которых не оправдали прогнозов о победе республиканцев в обеих палатах.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

На выборах разница между двумя партиями оказалась настолько незначительной, что в некоторых штатах пришлось устраивать пересчет. По прогнозам, республиканцы всё еще контролируют нижнюю палату Конгресса, хотя и с гораздо меньшим перевесом, чем прогнозировалось, и потенциально еще могут занять верхнюю палату, если голоса в штатах Невада и Джорджия будут подсчитаны в их пользу.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Трамп явно оказался лишним. Ему нужно забрать свое эго и уйти с дороги. Если он будет баллотироваться, он не будет пользоваться поддержкой республиканцев. Рейган был успешен из-за своей любви к стране. Трамп любит только себя», — пишет fantheflame.

«Республиканцы плохо разыграли свою карту. Они сражались между собой, а не атаковали политику Байдена», — считает lboo.

«Республиканцы пыталась отвлечь внимание своей тактикой борьбы с преступностью (которая начала стремительно расти в 2017 году, не более чем в сельской Америке, где уровень преступности впервые превысил средний показатель по стране в том году и остался на этом уровне), инфляцией и иммиграционными страхами — но это не сработало. Настоящие, вдумчивые, любящие Америку американцы предпочли спасти Америку, а не псевдопатриотическую, авторитарную, отрицающую выборы чепуху Трампа. Чем быстрее партия осознает это, найдет свою опору, вновь обретет мораль и ценности, о которых раньше заявляла, и отвергнет трампизм, тем лучше будет для нее», — уверяет Terry8920.

«Я голосовал за Трампа оба раза. Я считаю, что он отлично справился с обязанностями президента. Но движение «Сделаем Америку снова великой» связано не с человеком (Трампом), а с философией. Я беспокоюсь, что эго Трампа принесет республиканцам больше вреда, чем пользы, поскольку он, похоже, нападает на Десантиса из ревности, потому что Десантис в новостях, а Трамп хочет быть в центре внимания. Если он не будет осторожен, он станет похож на Хиллари», — предупреждает Apples2apples.

Трамп со сторонниками Gage Skidmore

«На данный момент, если Трамп действительно хочет помочь этой стране, он сделает шаг назад и поможет партии избрать нового лидера. Он сам провалил последние выборы. Его эго и высокомерие привели к победе Байдена. Все эти обзывательства с его стороны — это ребячество и не совсем по-президентски. Он оттолкнул от себя многих бывших сторонников. Для некоторых Трамп всегда будет героем, и по праву. У него были отличные политические идеи, и он принял несколько отличных решений, но это было тогда, а не сейчас. Я знаю очень много бывших сторонников, которых просто тошнит от его напыщенного отношения», — рассказывает Captainbones249.

«Я заядлый сторонник Трампа, однако, если он будет баллотироваться в 2024 году, я больше не буду его поддерживать. Его эго сейчас слишком велико, и я думаю, что он будет баллотироваться только для того, чтобы доказать, что на этот раз он сможет победить демократов. Я хочу, чтобы баллотировался кто-то, кто не будет так разделять людей и кто вернет страну к единству. У нас сейчас так много проблем, что его грандиозное выступление будет мешать достижению цели», — рассуждает lilwhiteoldlady.

«Я большой поклонник Трампа, но я думаю, что его время прошло, он сделал свою работу в истории, но пришло время двигаться дальше и выбрать новую кандидатуру в 2024 году. Десантис, безусловно, лучший выбор для республиканцев, чтобы вернуть Белый дом», — подчеркивает mayiaskwhy.

«Есть и многие другие! У страны есть много вариантов республиканских кандидатов в президенты. Трамп не один из них», — отвечает a&t’sgp1.

«Назовите кого-нибудь еще, кто мог бы сделать то, что сделал Трамп, собрать столько же денег, сколько он, и работать так же усердно, как он. Но одного Трампа было недостаточно для того, чтобы слабые кандидаты от партии преодолели финишную черту», — спорит sevenwinds.

«Проблема Трампа в том, что все его достижения, о которых вы упомянули, были перечеркнуты его плохими решениями. Худшим из них был отказ поддержать некоторых кандидатов в Сенат, что привело к потере Сената в 2020 году. А теперь он нападает на законную суперзвезду партии Рона Десантиса, который превзошел практически всех других губернаторов в стране. Никто не вредит Трампу, кроме Трампа. Нам всем нужно сойти с повозки Трампа, пока она не полетела в пропасть», — отвечает GOP2022and2024.

Напомним, что Рон Десантис был избран на первый срок на посту губернатора четыре года назад с одним из самых незначительных перевесов. Однако с тех пор он позиционирует себя как почти непревзойденную политическую силу в своем родном штате, используя свою власть в качестве губернатора для реализации ультраконсервативной программы, благодаря которой он завоевал себе сторонников по всей стране.

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