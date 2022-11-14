Вашингтон, 14 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. ВСУ располагает лишь устаревшими истребителями, которые не способны противостоять современным российским самолётам, пишет The New York Post.

Airwolfhound Истребители-перехватчики Су-27 ВСУ

«США уже в течение долгого времени отказываются поставлять истребители режиму Зеленского», — отмечает автор статьи.

Издание ссылается на новый анализ Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании, из которого следует, что истребители ВСУ значительно уступают российским самолётам. Киевские войска в боях против ВКС России могут в основном рассчитывать на батареи ракет класса «земля-воздух».

Читайте также: Asia Times: производители оружия в США лоббируют конфликт в б. УССР