Новосибирск, , 13:32 — REGNUM Из Новосибирска в подшефный Беловодский район Луганской Народной республики в ближайшее время отправятся новогодние подарки. Об этом на совещании в правительстве Новосибирской области 14 ноября сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Новогодние подарки Kaluga-gov.ru

«Планируем послать в Беловодский район полторы тысячи новогодних подарков и этим же транспортом готовим большую посылку — книги на русском языке», — цитируют «Новосибирские новости» Локтя.

Также Новосибирск готовится принять на новогодние каникулы 100 школьников из Беловодского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР.