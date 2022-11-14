Новосибирск отправит детям Беловодского района ЛНР новогодние подарки
Новосибирск, 14 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Из Новосибирска в подшефный Беловодский район Луганской Народной республики в ближайшее время отправятся новогодние подарки. Об этом на совещании в правительстве Новосибирской области 14 ноября сообщил мэр города Анатолий Локоть.
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Новогодние подарки
«Планируем послать в Беловодский район полторы тысячи новогодних подарков и этим же транспортом готовим большую посылку — книги на русском языке», — цитируют «Новосибирские новости» Локтя.
Также Новосибирск готовится принять на новогодние каникулы 100 школьников из Беловодского района.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР.