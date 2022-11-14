Москва, , 13:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин не поехал в Индонезию на саммит «Большой двадцатки» из-за сложившихся обстоятельств. Об этом 14 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин не поехал на саммит G20 в Индонезии, потому что обстоятельства требуют его присутствия в России.

Песков также назвал в корне неверными слова британского премьера Риши Сунака о том, что Россия якобы использует продовольствие в качестве оружия.