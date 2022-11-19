Магас, , 08:39 — REGNUM Активисты акции «Вода России», проводимой в поддержку национального проекта «Экология», 12 ноября приняли участие в массовом субботнике, ключевой точкой которого стал берег реки Асса в сельском поседении Нестеровское (Ингушетия). Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции по уборке береговых линий водных объектов «Вода России», сообщает берегдобрыхдел. рф.

Асса — река «с характером», большая часть ее русла представляет собой глубокие ущелья со стремительными потоками, порогами и водопадами. Она является одной из основных водных артерий республики и крупнейшим притоком Сунжи. В акции приняли участие представители нескольких волонтерских организаций.

Масштабное мероприятие «Воды России» прошло на берегах Ассы в Ингушетии Цитата сайта берегдобрыхдел. рф

«Здесь собрались люди, которые обеспокоены чистотой воды, земли и всего, что нас окружает. Асса — это такая река, что питается многими источниками и ручьями, столько всего вбирает… У нас такие прекрасные реки, вот Фортанга: туда зачерпнул кружку и можно пить сразу. Сегодня у нас строится завод очистных сооружений в Карабулаке: теперь ни одна школа, ни один новый социальный объект не планируется без обеспечения очистки воды. Я благодарен всем участникам, кто сегодня здесь собрался, вы делаете богоугодное дело!» — обратился к собравшимся глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Субботник собрал 2165 волонтеров на всех площадках. В нем также приняли участие первый вице-премьер Правительства Республики Ингушетия Магомед Евлоев, директор Фонда информации по водным ресурсам Иван Крючков, директор движения «ЭКА» Елена Горохова, а также представители волонтерских организаций и граждане с активной жизненной позицией.

«Каждый раз здесь в Ингушетии улыбка не сходит с лица, потому что такое единение чувствуется среди вас! Каждый третий житель республики уже принял участие в акции «Вода России». Мы постепенно заканчиваем сезон уборок в этом году, но у нас в стране ещё огромное количество вводных объектов, и благодаря нацпроекту «Экология» мы все здесь. Это наш дом, и если кто-то сейчас его охраняет, то наша задача сегодня сделать его чище. Я искренне благодарен каждому, кто пришел. Вы — часть огромной команды людей, кому небезразлична страна, где мы живем», — сказал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Мероприятие открыла энергичная разминка от президента Федерации самбо Республики Ингушетия Ибрагима Чакхиева. Когда все участники собрались у сцены и согрелись, начальник управления экологической безопасности охраны окружающей среды минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев прочёл лекцию «Раздельный сбор отходов от истоков до наших дней».

Старт уборке дала актриса Юлия Михалкова, сфотографироваться с которой хотели все участники субботника. В формате экоквеста команды волонтеров прошли по берегам реки, мусор распределяли сразу же по четырём фракциям для последующего вывоза и переработки. Уборка прошла в формате дружеского соревнования, победителей отметили ценными призами. Особенно необычными находками стали серебряный перстень и старинная монета. За время субботника экоактивисты собрали 1423 мешка мусора, из которых 24% составлял бытовой мусор, 38% — пластик, 20% — стекло и 18% — металл.

После окончания основной части всех волонтеров пригласили на обед. На свежем воздухе горячий плов и пироги с бульоном были особенно вкусными. Все желающие смогли поучаствовать в экологических мастер-классах, на которых узнали о способах очистки воды и нюансах маркировки упаковки и пластика для более эффективного разделения мусора. Также рукодельницы из Ассоциации ремесленников научили волонтёров создавать витражные росписи на стеклянных бутылках и из картонных коробок делать кукольные домики.

«Сегодня мы с вами вместе стали частью седьмой сотни тысяч волонтеров нашей акции «Вода России» за этот сезон. Да, мы собираемся в рамках большого Национального проекта «Экология», но без вашей помощи у нас бы ничего не получилось!» — обратился ко всем участникам директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

«Фонд «Чистые моря» обеспокоен проблемой чистоты рек и озер, поскольку все реки впадают в моря. А сегодня проблема загрязнения мирового океана дошла уже до Черного моря, где мы были с экспедициями и видели своими глазами мусорные острова, и до Арктики. И то, что мы делаем сегодня, это очень важно! Я рада, что сегодня такое количество людей, в том числе молодых, меняют свой образ жизни, свой менталитет, чтобы остановить эти процессы загрязнения природы и воды. Уверена, что в ближайшее время наступит такой момент, когда ни у одного человека не поднимется рука оставить мусор на земле, на берегу», — пояснила заместитель гендиректора Экофонда «Чистые моря» Анна Субботина.

Напомним, что Акция «Вода России» проводится в поддержку национального проекта «Экология» и является одной из крупнейших экологических инициатив в России. Уже 9 лет она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 млн человек из 85 субъектов. Этот сезон имеет все шансы стать уникальным: уже 5 декабря, в день Волонтера мы подведем итоги по количеству активистов, присоединившихся к Акции. Тогда и выяснится, будет побит ли рекорд 2021 года, когда количество участников превысило 1,1 млн человек.

Читайте также: Жить в чистоте. Пять рек Карачаево-Черкесии привели в порядок