Владикавказ, , 13:30 — REGNUM Все попавшие в плен военнослужащие из Северной Осетии включены в список на обмен пленными. Всего их 15 человек, о которых стало известно главе РСО-Алании Сергею Меняйло. С просьбой о содействии в освобождении каждого из них он обратился к начальнику Генштаба РС РФ, заявил Меняйло 14 ноября на пресс-конференции в ТАСС.

Сергей Меняйло Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Лично подписывал телеграмму в адрес начальника Генштаба ВС РФ и в адрес министра обороны и главкома Росгвардии. Я получил обратную связь о том, что они все включены в список на обмен», — приводит слова Меняйло портал «15-й Регион».

Он отметил, что пленных планируется обменивать по схеме 96×96. Обмен должен был состояться еще в конце октября, но был сорван.

Как сообщало ИА REGNUM, о срыве процесса обмена пленными Меняйло рассказал в конце октября 2022 года, обвинив в нем руководство ВСУ.

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