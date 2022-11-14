Москва, 14 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность потенциальных иностранных агентов, действующих под прикрытием образовательного проекта «История».

Ldpr61.ru Андрей Луговой

«Я обратился в правоохранительные, надзорные органы, к научному сообществу с настоятельной просьбой проверить деятельность этой группы лиц, чья явно деструктивная политическая позиция имеет иностранное финансирование и поддержку. Искажение исторической памяти, распространение дискредитирующей информации об армии и власти, призывы к протестной активности, ведение экстремистской деятельности — состав преступления по статьям Уголовного кодекса и другим нормативным актам», — сообщил Луговой в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что «псевдоисторики продают курс лекций о российской истории, фальсифицируя факты и вольно трактуя события».

«Действуя из-за рубежа, они используют проект для продвижения антироссийской риторики и протестных настроений», — отметил Луговой.

Парламентарий обратил внимание в том числе прокурора Москвы Дениса Попова на то, что историк-юрист Светлана Манакова в мае 2022 года основала проект «История» и выпустила образовательные курсы, на которых обещает научить «познавать отечественную историю без пропаганды, понимать причины современных событий». Сайт под персональным брендом «Manakova», без указания названия проекта, адаптирован к платформе GetCourse, на которой она ведет обучение и принимает платежи, в том числе через криптовалюту, что запрещено российским законодательством, отметил депутат Госдумы.

«Помимо основного лектора в ее лице, есть и другие «преподаватели истории», которые читают лекции, но более нигде не замечена их профессиональная деятельность как историков или научных сотрудников: Виталий Штыбин, Роман Рябышев, Борис Трахтенберг», — указал Луговой.

По его мнению, «вся группа товарищей, обращаясь к основным этапам отечественной истории, вольно интерпретирует факты, гиперболизирует негатив по отношению к действующему политическому руководству России, декларирует систему прозападных ценностей как единственный источник политического суверенитета».

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