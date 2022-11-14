Москва, 14 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В регионах России принимаются все меры, которые необходимы для обеспечения безопасности. Об этом 14 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается регионов, то в регионах ведется планомерная, целенаправленная работа в рамках координационного совета, возглавляет это направление работы мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. Необходимые меры принимаются», — сказал он, говоря о сообщениях о планах киевского режима о наступлении на несколько регионов нашей страны.

В то же время представитель Кремля не стал комментировать сообщения со ссылкой на пленных боевиков ВСУ о том, что Киев намерен зимой наступать на российскую территорию.

«Это больше вопросы нашего министерства обороны и специальных служб», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карачаево-Черкесии стало известно о награждении троих земляков высокими наградами за мужество и героизм, проявленные при исполнении своего воинского долга в ходе спецоперации.