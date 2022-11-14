Оренбург, , 13:23 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело о несостоявшейся туристической поездке в период пандемии коронавирусной инфекции. Горожанка выиграла тяжбу у туроператора, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Оренбурга.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Истица в судебном порядке потребовала расторгнуть договор, возместить ущерб, взыскать проценты, компенсировать моральный вред и оштрафовать турагента и туроператора. Женщина планировала в 2019 году поехать в Чехию. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией, поездка не состоялась.

В августе 2020 года туроператор заявил о невозможности исполнения договора и предложил другой туристический продукт. В январе 2021 года оренбурженка обратилась с заявлением об отказе от поездки и возврате денежных средств. Поскольку заявление не было удовлетворено, то пришлось обратить в суд.

Судебная инстанция вынесла вердикт о взыскании с туроператора уплаченной по договору суммы в размере 80 233 рубля, компенсации морального вреда в размере 2000 рублей, штрафа в размере 41 116 рублей, 7000 рублей в счет возмещения расходов на оплату юридических услуг. Поскольку туроператор выплатил истице более 80 тыс. рублей, то этот пункт исполнению не подлежит. Решение суда не вступило в законную силу.