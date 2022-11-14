Москва, 14 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Слова премьера Великобритании Риши Сунака о том, что Россия якобы превращает продовольствие в оружие, являются в корне неверными. Об этом 14 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал заявление британского премьера о том, что Москва якобы превращает продовольствие в своё оружие.

Песков заявил, что Россия не только не препятствует поставкам, но и помогает им.