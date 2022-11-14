Владимир, , 13:18 — REGNUM Подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили на обочине федеральной трассы М-7 «Волга», установили следователи Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе регионального СУ СК.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти обнаружил дорожный рабочий 8 ноября. Следователи по камерам видеонаблюдения установили автомобиль, на котором мог передвигаться предполагаемый злоумышленник. Транспортное средства принадлежит 40-летнему жителю Ульяновской области, который проживал в одном из поселков Ковровского района.

По версии следствия, мужчина с 29-летним приятелем приехали на заработки во Владимирскую область. Между ними возник финансовый конфликт, подозреваемый несколько раз ударил ножом знакомого, затем завернул его тело в плед и вывез за 20 километров от места проживания, бросив в придорожной лесополосе.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, он признал свою вину. По ходатайству следствия его заключили под стражу.