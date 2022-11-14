Владивосток, 14 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Приморье закрывается сезон навигации маломерного флота. Постановление подписал губернатор Олег Кожемяко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

МЧС Навигация

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Запрет традиционно касается маломерных судов, поднадзорных Госинспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС).

Сезон закрывается с 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге сезон навигации по водным путям города завершится во вторник, 15 ноября.