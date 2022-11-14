Брюссель, , 13:22 — REGNUM Многие страны Евросоюза готовы участвовать в новой тренировочной миссии для ВСУ, официальный запуск которой запланирован 14 ноября на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил журналистам перед началом заседания.

Военные учения НАТО в Эстонии NATO North Atlantic Treaty Organization

Он подчеркнул, что запуск тренировочной миссии для войск киевского режима — это «важное решение на сегодня». Обсуждение и принятие решения о запуске миссии заняли рекордно короткое время.

«Миссия будет готова к работе через пару недель. Много стран готовы участвовать в этой тренировочной миссии», — сказал Боррель.

Читайте также: Боррель об антироссийских санкциях: мы не остановились