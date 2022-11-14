Москва, 14 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы, предусматривающая увеличение средств, которые будут выделены на развитие электрического наземного транспорта в российских городах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Константин Косачев Трамвай

«Вопрос поднимался на пленарном заседании. Это увеличение средств на развитие городского электрического наземного общественного пассажирского транспорта», — сказала на заседании замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что средства для развития городского транспорта, в том числе электротранспорта, предусмотрены в федеральном бюджете и Фонде национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму порядка 250 млрд рублей.

Читайте также: Володин назвал способы обновить трамваи и троллейбусы в регионах России