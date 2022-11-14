Москва, 14 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,19%, до 60,42 рубля. Евро прибавляет скромные 0,06%, торгуясь по 62,24 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Доллар на международном валютном рынке несколько замедлил снижение. Поддержку курсу американской валюты оказало заявление представителя ФРС США о том, что, несмотря на некоторое замедление инфляции, регулятор продолжит ужесточение монетарной политики.

Тем не менее, судя по фьючерсам, инвесторы снижают ожидания по уровню ставки. Предположительно, на ближайшем заседании она будет повышена на 0,5 процентного пункта вместо 0,75, на которые повышалась на последних заседаниях.

Рубль продолжает получать поддержку от приближения налогового периода — экспортеры продают валюту для расчетов с бюджетом.

Есть основания ожидать попыток тестирования на прочность поддержки по доллару на уровне 60 рублей», — считает эксперт.

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