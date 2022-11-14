Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM За третий квартал 2022 года инвестиции в гостиничный и складской сегменты экономики возросли в Санкт-Петербурге на 55% каждый. Об этом 14 ноября сообщили агентстве недвижимости NF Group.

Гранд Отель «Европа» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

С начала 2022 года общий объём инвестиций превысил 76 млрд рублей. Однако это всё равно на 28% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, тогда показатель достиг 106 млрд рублей.

«Крупнейшей сделкой в сегменте в III квартале стало приобретение девелопером Setl City участка площадью 19,3 га на Заповедной улице. Второй по объему сделкой стало приобретение застройщиком «Страна Девелопмент» участка площадью 35 га в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», — сообщили в агентстве.

Больше всего средств вкладывали в площадки под девелопмент, 42 млрд рублей (-48%), а также в офисную недвижимость, порядка 20 млрд рублей (+38%). Вместе с тем наибольший прирост инвестирования отметился в гостиничном сегменте (+55%) и в складском (+55%), 5,6 млрд рублей и 8 млрд рублей соответственно.

«Вполне вероятно, что уже в 2023 году мы увидим на рынке большое количество качественных промышленных площадок, а, соответственно, и увеличение инвестиций в сегмент индустриальной недвижимости», — заявил руководитель проектов отдела инвестиций петербургского офиса NF Group Сергей Дуванов.

Отметим, что в первой половине 2022 года инвестиционная активность была высокой. Отчасти это произошло за счёт закрытия сделок, над которыми работали в 2021 году. Из-за экономической и геополитической обстановки активность инвесторов снизилась.

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