Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Соединенные Штаты предоставят беспилотные летательные аппараты агентству морской безопасности Индонезии для улучшения безопасности на воде, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Air Force Беспилотник

Сотрудничество стало одним из соглашений, принятых президентом Индонезии Джоко Видодо и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время проведения двусторонней встречи на полях саммита G20 на Бали.

«Соединенные Штаты поддержат программу беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за морем. Поддержка США позволит индонезийскому агентству получить беспилотники, обучать пилотов и получить значительное техническое обслуживание», — говорится в заявлении Белого дома.

В США считают, что такая форма сотрудничества могла бы помочь учреждению улучшить возможности, связанные с информированностью о морской сфере Индонезии, обеспечением соблюдения закона и борьбой с незаконным рыболовством.

В дополнение к морским вопросам лидеры Индонезии и США также достигли ряд соглашений по укреплению индонезийско-американского сотрудничества, включая инвестиции в Индонезию на сумму $2,5 млрд. Инвестиции представлены в форме соглашения между нефтяными компаниям ExxonMobil и Pertamina.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Джо Байден обнародовал инвестиционный план стоимостью около $700 млн во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо на Бали.