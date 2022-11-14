Брюссель, , 13:14 — REGNUM Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции против Ирана, сообщает агентство DPA со ссылкой на неназванных дипломатов в Брюсселе.

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Отмечается, что санкции касаются «лиц и организаций», которые ответственны за ситуацию с правами человека в Иране. Решение принято единогласно, отмечает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства иностранных дел Ирана назвал позицию канцлера Германии в отношении Исламской Республики недипломатичной и провокационно.

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