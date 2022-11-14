Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, , 13:14 — REGNUM Более десяти снарядов выпустили по посёлку Тёткино в Курской области боевики ВСУ 14 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Этот обстрел стал второй атакой пособников киевского режима на курское приграничье за 14 ноября.

Последствия обстрела посёлка Тёткино утром 14 ноября Телеграм-канал Романа Старовойта

«Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем посёлок Тёткино. Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет», — написал губернатор.

Он уточнил, что повреждения получило здание сахарного завода, оборудование, перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.

Специалисты займутся устранением последствий обстрелов после завершения работы группы разминирования.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября ВСУ обстреляли также село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, которое находится по соседству с Тёткино. По селу выпусти 24 снаряда.

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