Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 14 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Более десяти снарядов выпустили по посёлку Тёткино в Курской области боевики ВСУ 14 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт. Этот обстрел стал второй атакой пособников киевского режима на курское приграничье за 14 ноября.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела посёлка Тёткино утром 14 ноября

«Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем посёлок Тёткино. Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет», — написал губернатор.

Он уточнил, что повреждения получило здание сахарного завода, оборудование, перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.

Специалисты займутся устранением последствий обстрелов после завершения работы группы разминирования.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября ВСУ обстреляли также село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, которое находится по соседству с Тёткино. По селу выпусти 24 снаряда.