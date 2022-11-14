Кемерово, 14 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области местами в дошкольных учреждениях обеспечены 99,7% детей в возрасте до трёх лет. Об этом 14 ноября заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«На очереди в ясельные группы зарегистрированы 244 ребёнка, — уточнил он. — В регионе идёт строительство 11 детсадов на 1860 мест, 540 из них будут ясельными».

По словам главы Кузбасса, в 22 муниципалитетах проблема очередей в детские сады полностью решена.

По официальным данным, с 2018 года на территории региона построено 23 детских сада на 4116 мест, из них 1042 — ясельные.