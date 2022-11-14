Ярославль, 14 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжают устранять последствия урагана. Об этом рассказал глава Ярославского муниципального района Николай Золотников.

Мэрия Ярославля Дерево упало на ЛЭП в Ярославле

Циклон обрушился на регион в выходные, 12 и 13 ноября. Из-за сильного ветра в области произошли массовые нарушения в работе ЛЭП и котельных. В Ярославском районе из строя были выведены более 18 линий, 55 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 62 населённых пункта, в которых проживают более 3 тысяч человек. Из-за отсутствия электричества остановились некоторые котельные. Отключение электричества и тепла началось в субботу вечером. Этим же вечером на устранение аварий вышли 5 бригад, в воскресенье их количество увеличилось до 8.

«Сегодня у нас 55 трансформаторных подстанций и 19 населённых пунктов с количество жителей порядка 350ти продолжают быть отключены. Работа ведётся силами электросетевой компании и силами нашего предприятия «Теплоресурс», — рассказал в понедельник, 14 ноября, глава района Николай Золотников.

Кроме того, возобновить подачу тепла к понедельнику не удалось в школах и детских садах двух населённых пунктов — в посёлке Михайловский и деревне Мордвиново. Сегодня дети остались дома. Там работы должны завершиться в течение дня.