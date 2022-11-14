Тирасполь, , 13:24 — REGNUM Министры иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Нагорного Карабаха Виталий Игнатьев и Давид Бабаян в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба МИД ПМР.

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«Стороны дали оценку текущим событиям, происходящим вокруг Приднестровья и Нагорно-Карабахской Республики, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии внешнеполитических ведомств», — говорится в сообщении МИД ПМР.

По данным министерства иностранных дел Нагорного Карабаха, Игнатьев и Бабаян обсудили урегулирование конфликтов. Глава карабахского МИД также выразил озабоченность в связи с энергетическим кризисом, разразившемся в Приднестровье.

Напомним, Газпром подтвердил на ноябрь поставки 5,7 млн кубометров газа в Молдавию в сутки и Приднестровье, что примерно на 40% меньше потребностей в это время года. Это было вызвано сокращением объёмов транзита газа по территории б. УССР по решению Киева.