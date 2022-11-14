Красноярск, , 13:10 — REGNUM Статистики Красноярского края отчитались об изменении потребительских цен в регионе.

В магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в Красноярскстате, за месяц (с сентября по октябрь 2022 года) в Красноярском крае цены на потребительском рынке увеличились на 0,3%; с начала года — на 10,2%; за год (с октября 2021 года по октябрь 2022 года) — на 12,7%.

Индекс потребительских цен за год составил 112,7%. Значительнее всего в группе продовольственных товаров подорожали маргарин (на 40,8%), мороженые кальмары (на 37,9%), зелёный чай (на 36%).

В группе непродовольственных товаров рекордсменами по удорожанию стали аспирин отечественный (на 62,7%), спички (на 54,9%), одноразовые шприцы (на 51,5%), хозяйственное мыло (на 50,7%), туалетное мыло (на 50,5%), йод (на 46,2%), шампунь (на 43,4%), дезодорант (на 40,7%), школьные тетради (на 40,4%), крем для рук (на 39,5%), хлопчатобумажные бельевые ткани (на 39%), новые легковые иномарки (на 38,9%), зубная паста (на 37,8%), пена для бритья (на 36,9%).

В группе услуг значительнее всего выросли в цене поездки в отдельные страны Средиземноморья (на 92,7%), поездки на отдых в Турцию (на 56,4%), ксерокопирование документов (на 50,7%), аренда индивидуального банковского сейфа (на 36,8%).

В то же время в крае за год подешевели «Ацетилцистеин» (на 35,8%); древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (на 33,9%); газовое моторное топливо (на 30,1%); картофель (на 27,4%); свежие помидоры (на 24,2%); белокочанная свежая капуста (на 24,1%); лимоны (на 18,1%) и другие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области продукты питания в октябре подорожали в среднем на 0,6%.

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