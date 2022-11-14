Москва, , 13:10 — REGNUM Факт утечки в начале ноября персональных данных пользователей сервиса аренды электросамокатов Whoosh подтвердили 14 ноября в компании, уточнив, что атака хакеров не затронула чувствительные данные клиентов.

Хакер David Whelan

«В Сети пишут о данных, о которых мы заявили ранее: нечувствительные данные части наших пользователей. Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок», — приводит сообщение компании РИА Новости.

Также в компании отметили, что применяемые ею процедуры безопасности исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платёжным данным банковских карт пользователей.

Кроме того, представители сервиса указали, что проводят внутреннее расследование и расследование правоохранителей по этому факту.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что база данных клиентов указанного сервиса с более чем 7,2 млн номерами телефонов клиентов и 6,9 млн адресов электронной почты была выложена хакерами в открытый доступ.