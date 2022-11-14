Вашингтон, , 13:10 — REGNUM В Конгрессе США прорабатывают пакет документов о поставках вооружения на Тайвань на миллиарды долларов ежегодно. Это является беспрецедентной военной помощью, написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным WP, в случае одобрения инициативы президентом США Джо Байденом Пентагон сможет поставлять Тайваню, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы.

Также по программе финансирования военных нужд США намерены поставлять Тайваню противокорабельные крылатые ракеты, системы противовоздушной обороны, морские мины и беспилотники-камикадзе. Поставка боеприпасов превысит сумму в $1 млрд и оружия — до $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты намерены поставлять Тайваню оружие, необходимое для «противостояния угрозе со стороны КНР».

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