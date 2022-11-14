Улан-Удэ, 14 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Бурятии за девять месяцев 2022 года родилось 8397 детей, что на 7,6% меньше, чем в январе–сентябре прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Умерло с начала года 9108 человек (-9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Таким образом, в республике зарегистрирована естественная убыль населения в 711 человек или 1 на 1000 населения.

Население естественным образом сокращалось в 14 муниципалитетах, лидерами среди которых стали Северо-Байкальский (-8,5 промилле), Кабанский (-7,9) и Баргузинский районы (-6).

«Естественный прирост населения наблюдался в девяти муниципальных образованиях, наибольшее значение отмечено в Иволгинском (5,1 промилле) и Окинском (4,6) районах», — добавили в службе статистики.

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