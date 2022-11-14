Багдад, 14 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Координатор поставок гуманитарной помощи ООН в Ираке Гулам Исхак Зи рассказал о самых больших проблемах, с которыми сталкивается эта страна в связи с изменением климата. В официальном бюллетене ООН появилась статья Исхака Зи, в которой он описывает тяжёлую гуманитарную ситуацию в стране.

Https://twitter.com/IraqLiveUpdate Пыльная буря

Согласно тексту статьи, Ирак находится в пятёрке стран, которым больше всего угрожают изменения климата.

«Мы все знаем об этих проблемах. Это экстремальные погодные явления и изменения в климатических моделях, такие как волны жары, проливные дожди, повышение температуры, повышенная волатильность и непредсказуемость осадков, песчаные и пыльные бури, длительные засухи, деградация земель, наводнения, нехватка воды» — резюмировал Гулам Исхак Зи.