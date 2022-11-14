Уфа, , 13:18 — REGNUM Результаты отбора проб окрашенной в ярко-зеленый цвет воды в овраге будут готовы позднее в Башкирии. Об этом 14 ноября заявил главный специалист-эксперт Уфимского территориального управления Ильшат Абдуллин, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

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Сообщается, что 13 ноября специалисты получили информацию о том, что в овраге около СНТ «Лесная поляна» вода окрасилась в ярко-зеленый цвет. Отмечается, что на место происшествия были оперативно направлены специалисты.

«В результате обследования выявлено, что вода в овраге окрашена в зелёный цвет, на дне осадка нет. Специфический запах отсутствует. Изменение цвета воды наблюдается на расстоянии 500-700 метров, дальше растворяется. Рыба не водится. Лаборатория УГАК отобрала пробы на анализы в нескольких точках. Результаты отбора проб будут готовы позднее», — приводит пресс-служба слова главного специалиста-эксперта Уфимского территориального управления Ильшата Абдуллина.

Сообщается, что ситуация находится под контролем министерства природопользования и экологии региона.

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