Вашингтон, 14 ноября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) подсчитал, что жизни 18,9 миллиона человек в Афганистане потенциально угрожает голод. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Голод в Афганистане

Он написал в «Твиттере», что примерно такое число людей в Афганистане с июня по ноябрь этого года столкнулись с «потенциально опасным для жизни уровнем» голода.

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SIGAR добавил, что среди них почти 6 миллионов человек сталкиваются с «условиями, близкими к голоду».

Ранее он заявлял, что 24,4 миллиона афганских граждан прибегли к нормированию своего питания, чтобы справиться с продовольственным кризисом.